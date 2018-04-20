Світоліна: З Шевченком спілкувалися на Вімблдоні

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна іноді спілкується з головним тренером збірної України з футболу Андрієм Шевченком.

Про це вона розповіла в інтерв'ю footballhub.

"Оскільки я живу поряд із районом Челсі, підтримую їх. Якщо чесно, як Олександр Зінченко перейшов, стала стежити за Манчестер Сіті. Він молодець, що грає за таку велику команду. Молодець, що досяг цього", - сказала тенісистка.

"Андрія Шевченка на матчах Челсі не бачила, але бачила на Вімблдоні і ми з ним спілкувалися, перетинаємося іноді. Сподіваюся, на матчі Челсі теж його побачу", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, що Світоліна знялася у фотосесії для жіночого журналу. ФОТО.