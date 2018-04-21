СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 18:16
Стаховський не зміг подолати кваліфікацію на турнірі в Будапешті
|Сергій Стаховський
Друга ракетка України Сергій Стаховський поступився в стартовому раунді кваліфікації до ґрунтового турніру в Будапешті Еліасу Імеру зі Швеції.
Як відомо, раніше Стаховський не зміг вийти в основну сітку на турнірі в Монте-Карло.
Gazprom Hungarian Open
ATP World Tour 250
Чоловічий турнір у Будапешті, Угорщина
Призовий фонд €482,060
Кваліфікація
Перше коло
Еліас Імер (Швеція) - Сергій Стаховський (Україна) 6:3, 6:3
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій