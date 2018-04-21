Стаховський не зміг подолати кваліфікацію на турнірі в Будапешті

Сергій Стаховський

Друга ракетка України Сергій Стаховський поступився в стартовому раунді кваліфікації до ґрунтового турніру в Будапешті Еліасу Імеру зі Швеції.

Як відомо, раніше Стаховський не зміг вийти в основну сітку на турнірі в Монте-Карло.

Gazprom Hungarian Open

ATP World Tour 250

Чоловічий турнір у Будапешті, Угорщина

Призовий фонд €482,060

Кваліфікація

Перше коло

Еліас Імер (Швеція) - Сергій Стаховський (Україна) 6:3, 6:3