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21.04.2018  18:16

Стаховський не зміг подолати кваліфікацію на турнірі в Будапешті

Сергій Стаховський

Друга ракетка України Сергій Стаховський поступився в стартовому раунді кваліфікації до ґрунтового турніру в Будапешті Еліасу Імеру зі Швеції.

Як відомо, раніше Стаховський не зміг вийти в основну сітку на турнірі в Монте-Карло.

Gazprom Hungarian Open

ATP World Tour 250

Чоловічий турнір у Будапешті, Угорщина

Призовий фонд €482,060

Кваліфікація

Перше коло

Еліас Імер (Швеція) - Сергій Стаховський (Україна) 6:3, 6:3





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