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21.04.2018  23:13

Цуренко виграла першу гру у Канади в Кубку Федерації. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 

Перший номер збірної України Леся Цуренко виграла стартовий матч плей-офф Другої Світової групи проти Канади.

Її суперниця Бьянка Андрееску була змушена перервати поєдинок через травму в третьому сеті.

У другому матчі першого ігрового дня зіграють Катерина Бондаренко і Ежені Бушар.

Кубок Федерації

Друга Світова група

Плей-офф

Канада - Україна - 0:1

Леся Цуренко - Бьянка Андрееску 4:6, 6:3, 4:0, відмова

Катерина Бондаренко - Ежені Бушар 6:2,  другий сет

Раніше повідомлялося, що збірна України зібралася у повному складі перед матчем Кубку Федерації проти Канади. 





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