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48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 23:13
Цуренко виграла першу гру у Канади в Кубку Федерації. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Перший номер збірної України Леся Цуренко виграла стартовий матч плей-офф Другої Світової групи проти Канади.
Її суперниця Бьянка Андрееску була змушена перервати поєдинок через травму в третьому сеті.
У другому матчі першого ігрового дня зіграють Катерина Бондаренко і Ежені Бушар.
Кубок Федерації
Друга Світова група
Плей-офф
Канада - Україна - 0:1
Леся Цуренко - Бьянка Андрееску 4:6, 6:3, 4:0, відмова
Катерина Бондаренко - Ежені Бушар 6:2, другий сет
Раніше повідомлялося, що збірна України зібралася у повному складі перед матчем Кубку Федерації проти Канади.
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