Костюк повернулся і здобула перемогу у кваліфікації турніру WTA

Марта Костюк

15-річна українка Марта Костюк повернулася на корт після місячної перерви та здобула перемогу.

На ґрунтовому турнірі Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті вона впевнено здолала Джулію Міддендорф із Німеччини - 6:1, 6:2 у рамках першого раунду кваліфікації.

За вихід в основну сітку змагань Костюк посперечається із румункою Александрою Каданцу. Матч розпочнеться приблизно 22 квітня о 16:30.

Варто зазначити, що для Костюк це був перший матч у кар'єрі на турнірі WTA Premier. Раніше вона виступала на Grand Slam, дійшовши до третього кола Australian Open.

Додамо, що в останнє Костюк грала на будь-яких турнірах 19 березня, коли програла у півфіналі турніру ITF у Шеньчжені.

Завдяки виступам на тому турнірі Костюк встановила черговий рекорд у рейтингу WTA. Нагадаємо, наразі Марта займає 156-е місце.