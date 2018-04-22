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280 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 10:34
Талановита українка розібіралася із росіянкою на турнірі WTA у Німеччині
|Даяна Ястремська
17-річна Даяна Ястремська вийшла у вирішальний раунд кваліфікації на ґрунтовому турнірі Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті.
У першому колі кваліфікаційних змагань вона обіграла росіянку Маріну Мєльнікову - 6:3, 6:3.
Гра тривала одну годину.
За путівку в основне коло сьома ракетка України посперечається із досвідченою естонкою Каєю Канепі. Гра відбудеться 22 квітня приблизно о 17:00.
Нагадаємо, на початку квітня Ястремська встановила особистий рекорд у рейтингу WTA.
Раніше повідомлялося, що у вирішальній стадії кваліфікації у Штутгарті зіграє українка Марта Костюк.
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