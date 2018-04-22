Талановита українка розібіралася із росіянкою на турнірі WTA у Німеччині

Даяна Ястремська

17-річна Даяна Ястремська вийшла у вирішальний раунд кваліфікації на ґрунтовому турнірі Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті.

У першому колі кваліфікаційних змагань вона обіграла росіянку Маріну Мєльнікову - 6:3, 6:3.

Гра тривала одну годину.

За путівку в основне коло сьома ракетка України посперечається із досвідченою естонкою Каєю Канепі. Гра відбудеться 22 квітня приблизно о 17:00.

Нагадаємо, на початку квітня Ястремська встановила особистий рекорд у рейтингу WTA.

Раніше повідомлялося, що у вирішальній стадії кваліфікації у Штутгарті зіграє українка Марта Костюк.