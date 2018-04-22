Цуренко відпустила Канаду вперед на Кубку Федерації, Бондаренко грає проти Абанди

Леся Цуренко

Перший номер збірної України Леся Цуренко програла другий матч плей-офф Другої Світової групи проти Канади.

Матч тривав дві з половиною години.

В іншій зустрічі Катерина Бондаренко міряється силами з Франсуазою Абандою, яка замінила Бьянку Андреєску.

Нагадаємо, що напередодні Цуренко виграла свій матч, а Бондаренко програла.

Кубок Федерації

Друга Світова група

Плей-офф

Канада - Україна - 2:1

Леся Цуренко - Ежені Бушар 6-4, 2-6, 6-7(5)

Катерина Бондаренко - Франсуаза Абанда