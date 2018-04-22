Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
178 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.04.2018  22:40

Цуренко відпустила Канаду вперед на Кубку Федерації, Бондаренко грає проти Абанди

Леся Цуренко

Перший номер збірної України Леся Цуренко програла другий матч плей-офф Другої Світової групи проти Канади.

Матч тривав дві з половиною години.

В іншій зустрічі Катерина Бондаренко міряється силами з Франсуазою Абандою, яка замінила Бьянку Андреєску.

Нагадаємо, що напередодні Цуренко виграла свій матч, а Бондаренко програла.

Кубок Федерації

Друга Світова група

Плей-офф

Канада - Україна - 2:1

Леся Цуренко - Ежені Бушар 6-4, 2-6, 6-7(5)

Катерина Бондаренко - Франсуаза Абанда





Читай також
Цуренко виграла першу гру у Канади в Кубку Федерації, Бондаренко - програла
Збірна України зібралася у повному складі перед матчем Кубку Федерації проти Канади. ФОТО
Збірна України готується до матчу Кубку Федерації із Канадою. ФОТО
Стало відомо, який канал покаже матч Канада - Україна у Кубку Федерації
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
23:53
Футбол. Ніцца перемогла Монпельє, Бордо приймає ПСЖ у 34 турі чемпіонату Франції
23:40
Футбол. Лаціо розгромив Сампдорію. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Італії
23:36
Футбол. Жирона вдома поступилася Еспаньолу. Матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії
23:18
Футбол. Вернидуб потрапив у лікарню після матчу з Маріуполем
22:58
Футбол. Селезньов не забив пенальті за Акхісар і підставив команду. ВІДЕО
22:40
Теніс. Цуренко відпустила Канаду вперед на Кубку Федерації, Бондаренко грає проти Абанди
22:16
Футбол. Тренер Карпат: Ми демонструємо те, що подобається трибунам
21:48
Футбол. Гвардіола прямо сказав, що не розраховує на Зінченка в наступному сезоні?
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!