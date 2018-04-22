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178 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 22:40
Цуренко відпустила Канаду вперед на Кубку Федерації, Бондаренко грає проти Абанди
|Леся Цуренко
Перший номер збірної України Леся Цуренко програла другий матч плей-офф Другої Світової групи проти Канади.
Матч тривав дві з половиною години.
В іншій зустрічі Катерина Бондаренко міряється силами з Франсуазою Абандою, яка замінила Бьянку Андреєску.
Нагадаємо, що напередодні Цуренко виграла свій матч, а Бондаренко програла.
Кубок Федерації
Друга Світова група
Плей-офф
Канада - Україна - 2:1
Леся Цуренко - Ежені Бушар 6-4, 2-6, 6-7(5)
Катерина Бондаренко - Франсуаза Абанда
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