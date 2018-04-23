Долгополов втратив п'ять позицій у рейтингу ATP

Олександр Долгополов

Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив п'ять позицій у оновленому рейтингу ATP.

Першу сходинку зберіг Рафаель Надаль, другим іде Роджер Федерер.

Раніше повідомлялося, що Долгополов знявся з чергового турніру.

Оновлений рейтинг АТР

Станом на 23 квітня

1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770

2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670

3 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5195

4 (3). Марін Чиліч (Хорватія) 4985

5 (5). Грігор Дімітров (Болгарія) 4950

6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4470

7 (7). Домінік Тім (Австрія) 3755

8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) 3390

9 (9). Джон Ізнер (США) 3125

10 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 2930

...

54 (53). Олександр Долгополов (Україна) 966

122 (121). Сергій Стаховський (Україна) 463

256 (252). Ілля Марченко (Україна) 202