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23.04.2018  13:16

Долгополов втратив п'ять позицій у рейтингу ATP

Олександр Долгополов

Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив п'ять позицій у оновленому рейтингу ATP.

Першу сходинку зберіг Рафаель Надаль, другим іде Роджер Федерер.

Раніше повідомлялося, що Долгополов знявся з чергового турніру.

Оновлений рейтинг АТР

Станом на 23 квітня

1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670
3 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5195
4 (3). Марін Чиліч (Хорватія) 4985
5 (5). Грігор Дімітров (Болгарія) 4950
6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4470
7 (7). Домінік Тім (Австрія) 3755
8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) 3390
9 (9). Джон Ізнер (США) 3125
10 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 2930

...

54 (53). Олександр Долгополов (Україна) 966
122 (121). Сергій Стаховський (Україна) 463
256 (252). Ілля Марченко (Україна) 202





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