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216 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 21:57
Світоліна проїхалася на новенькому Porshe. ВІДЕО
|Еліна Світоліна
Українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у челенджі на парковці в Штутгарті.
Офіційний спонсор Porsche Tennis Grand Prix влаштував промоакцію для спортсменів.
Світоліній довелося їздити по парковці, грати в гольф і футбол на швидкість.
Нагадаємо, що Світоліна зберегла четверте місце в оновленому рейтингу WTA.
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