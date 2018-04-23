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23.04.2018  21:57

Світоліна проїхалася на новенькому Porshe. ВІДЕО

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у челенджі на парковці в Штутгарті.

Офіційний спонсор Porsche Tennis Grand Prix влаштував промоакцію для спортсменів.

Світоліній довелося їздити по парковці, грати в гольф і футбол на швидкість.

Нагадаємо, що Світоліна зберегла четверте місце в оновленому рейтингу WTA.





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