Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки Штутгарта з 1995 року

Марта Костюк

15-річна українська тенісистка Марта Костюк стала наймолодшою учасницею турніру в німецькому Штутгарті.

Про це повідомляє WTA.

Востаннє в Штутгарті такі молоді спортсменки виступали в 1995 році. Це були 15-річні Мартіна Хінгіс і Марлін Вейнгартнер.

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк вийшла на представницю Німеччини Антоні Лоттнер.