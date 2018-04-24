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296 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 08:40
Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки Штутгарта з 1995 року
|Марта Костюк
15-річна українська тенісистка Марта Костюк стала наймолодшою учасницею турніру в німецькому Штутгарті.
Про це повідомляє WTA.
Востаннє в Штутгарті такі молоді спортсменки виступали в 1995 році. Це були 15-річні Мартіна Хінгіс і Марлін Вейнгартнер.
Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк вийшла на представницю Німеччини Антоні Лоттнер.
.@marta_kostyuk is the youngest player to compete in main draw @PorscheTennis since 1995 - Martina Hingis (15 yrs, 15 days) and Marlene Weingartner (15 years, 259 days).— WTA Insider (@WTA_insider) 23 апреля 2018 г.
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