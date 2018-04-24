Україна втратила п'ять позицій в рейтингу Кубку Федерації

Збірна України з тенісу погіршила свою позиції в загальному заліку Кубку Федерації.

Про це повідомляє fedcup.com.

Збірна України поступилися збірній Канади і опустилися на п'ять рядків. Тепер синьо-жовті посідають 20 місце.

Нагадаємо, що Долгополов втратив п'ять позицій у рейтингу ATP.