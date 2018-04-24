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120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 10:17
Україна втратила п'ять позицій в рейтингу Кубку Федерації
Збірна України з тенісу погіршила свою позиції в загальному заліку Кубку Федерації.
Про це повідомляє fedcup.com.
Збірна України поступилися збірній Канади і опустилися на п'ять рядків. Тепер синьо-жовті посідають 20 місце.
Нагадаємо, що Долгополов втратив п'ять позицій у рейтингу ATP.
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