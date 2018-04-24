Костюк знову здивувала світ: 15-річна українка здобула історичну перемогу на турнірі WTA у Штутгарті
Марта Костюк впевнено пройшла перший раунд турніру WTA Premier у Штутгарті, здолавши 6:4, 6:1 німкеню Антонію Лоттнер.
На свою перемогу 15-річна дебютантка турнірів такого рангу витратила 1 годину та 19 хвилин.
Зазначимо, що Костюк набагато краще зіграла за суперницю у таких компонентах як ейси (6 проти 1), а також припускалася менше невимушених помилок (15 проти 23).
У другому колі змагань Костюк зустрінеться із переможницею пари Каролін Гарсія (Франція) - Марія Шарапова (Росія).
Додамо, що на цьому турнірі виступає ще одна українка - Еліна Світоліна. Вона розпочне свої виступи із другого кола.
Porsche Tennis Grand Prix
Жіночий турнір WTA Premier
Штутгарт, Німеччина
Покриття - ґрунт, призовий фонд - $776,000
Перше коло
24 квітня
Марта Костюк (Україна) - Антонія Лоттнер (Німеччина) - 6:4, 6:1.
Нагадаємо, Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.
Також зазначимо, що Костюк пробилася на турнір у Штутгарті через кваліфікацію. Таким чином, з урахуванням поєдинків кваліфікаційного турніру на змаганнях у німецькому місті Костюк здобула вже чотири перемоги.
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