Костюк знову здивувала світ: 15-річна українка здобула історичну перемогу на турнірі WTA у Штутгарті





Марта Костюк впевнено пройшла перший раунд турніру WTA Premier у Штутгарті, здолавши 6:4, 6:1 німкеню Антонію Лоттнер.

На свою перемогу 15-річна дебютантка турнірів такого рангу витратила 1 годину та 19 хвилин.

Зазначимо, що Костюк набагато краще зіграла за суперницю у таких компонентах як ейси (6 проти 1), а також припускалася менше невимушених помилок (15 проти 23).

У другому колі змагань Костюк зустрінеться із переможницею пари Каролін Гарсія (Франція) - Марія Шарапова (Росія).

Додамо, що на цьому турнірі виступає ще одна українка - Еліна Світоліна. Вона розпочне свої виступи із другого кола.

Porsche Tennis Grand Prix

Жіночий турнір WTA Premier

Штутгарт, Німеччина

Покриття - ґрунт, призовий фонд - $776,000

Перше коло

24 квітня

Марта Костюк (Україна) - Антонія Лоттнер (Німеччина) - 6:4, 6:1.

Нагадаємо, Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.

Також зазначимо, що Костюк пробилася на турнір у Штутгарті через кваліфікацію. Таким чином, з урахуванням поєдинків кваліфікаційного турніру на змаганнях у німецькому місті Костюк здобула вже чотири перемоги.