Ще одна чудова перемога юної зірки: як Костюк обіграла Лоттнер на старті Porsche Grand Prix. ВІДЕО

Марта Костюк

24 квітня українка Марта Костюк вийшла у друге коло турніру Porsche Grand Prix у Штутгарті.

У першому колі змагань серії WTA Premier 15-річна киянка розібралася із рахунком 6:4, 6:1 із місцевою тенісисткою Антонією Лоттнер.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.

У другому колі змагань Костюк зустрінеться із переможницею пари Каролін Гарсія (Франція) - Марія Шарапова (Росія).

Нагадаємо, Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.

Також зазначимо, що Костюк пробилася на турнір у Штутгарті через кваліфікацію.