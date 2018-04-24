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272 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 15:16
Ще одна чудова перемога юної зірки: як Костюк обіграла Лоттнер на старті Porsche Grand Prix. ВІДЕО
|Марта Костюк
24 квітня українка Марта Костюк вийшла у друге коло турніру Porsche Grand Prix у Штутгарті.
У першому колі змагань серії WTA Premier 15-річна киянка розібралася із рахунком 6:4, 6:1 із місцевою тенісисткою Антонією Лоттнер.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.
#SAPStatOfTheDay: @Marta_Kostyuk is showing her Wunderkind credentials in 🇩🇪! @SAPSports pic.twitter.com/wKGkn0mm7O— WTA (@WTA) 24 квітня 2018 р.
У другому колі змагань Костюк зустрінеться із переможницею пари Каролін Гарсія (Франція) - Марія Шарапова (Росія).
Нагадаємо, Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.
Також зазначимо, що Костюк пробилася на турнір у Штутгарті через кваліфікацію.
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