Ще одна чудова перемога юної зірки: як Костюк обіграла Лоттнер на старті Porsche Grand Prix. ВІДЕО

24 квітня українка Марта Костюк вийшла у друге коло турніру Porsche Grand Prix у Штутгарті.

У першому колі змагань серії WTA Premier 15-річна киянка розібралася із рахунком 6:4, 6:1 із місцевою тенісисткою Антонією Лоттнер.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.

#SAPStatOfTheDay: @Marta_Kostyuk is showing her Wunderkind credentials in 🇩🇪! @SAPSports pic.twitter.com/wKGkn0mm7O