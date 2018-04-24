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24.04.2018  15:16

Ще одна чудова перемога юної зірки: як Костюк обіграла Лоттнер на старті Porsche Grand Prix. ВІДЕО

 Марта Костюк

24 квітня українка Марта Костюк вийшла у друге коло турніру Porsche Grand Prix у Штутгарті. 

У першому колі змагань серії WTA Premier 15-річна киянка розібралася із рахунком 6:4, 6:1 із місцевою тенісисткою Антонією Лоттнер.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.

У другому колі змагань Костюк зустрінеться із переможницею пари Каролін Гарсія (Франція) - Марія Шарапова (Росія). 

Нагадаємо, Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.

Також зазначимо, що Костюк пробилася на турнір у Штутгарті через кваліфікацію





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