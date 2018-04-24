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24.04.2018  18:44

Визначилася суперниця Костюк по 1/8 фіналу турніру Porsche Grand Prix у Штутгарті

 Каролін Гарсія/Jimmie 48 Photography

У другому колі турніру WTA Premier Porsche Grand Prix у Штутгарті Марта Костюк зіграє проти 7-ї ракетки світу Каролін Гарсії з Франції.

У першому колі француженка перемогла росіянку Марію Шарапову у напруженому трьохсетовому поєдинку - 3:6, 7:6 (6), 6:4. 

Матч відбудеться 26 квітня. 

Додамо, що зустріч із Гарсією стане для 15-річної Костюк другим протистоянням із представницею топ-10. Раніше вона поступилася Еліні Світоліній у третьому раунді Australian Open.

Нагадаємо, що Костюк здолала у першому колі німкеню Антонію Лоттнер

Також стало відомо, що Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.





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