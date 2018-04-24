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400 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 18:44
Визначилася суперниця Костюк по 1/8 фіналу турніру Porsche Grand Prix у Штутгарті
|Каролін Гарсія/Jimmie 48 Photography
У другому колі турніру WTA Premier Porsche Grand Prix у Штутгарті Марта Костюк зіграє проти 7-ї ракетки світу Каролін Гарсії з Франції.
У першому колі француженка перемогла росіянку Марію Шарапову у напруженому трьохсетовому поєдинку - 3:6, 7:6 (6), 6:4.
Матч відбудеться 26 квітня.
Додамо, що зустріч із Гарсією стане для 15-річної Костюк другим протистоянням із представницею топ-10. Раніше вона поступилася Еліні Світоліній у третьому раунді Australian Open.
Нагадаємо, що Костюк здолала у першому колі німкеню Антонію Лоттнер.
Також стало відомо, що Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.
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