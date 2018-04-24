Костюк стане першою ракеткою світу серед юніорів

Українська тенісистка Марта Костюк за рахунок потужного виступу на турнірі WTA Premier у Штутгарті стане найуспішнішою юніоркою в рейтингу WTA.

Вихід в основну сітку Stuttgart Open і стартова перемога над німкенею Лоттнер гарантували Костюк дебют в топ-150 і сходження на перший рядок рейтингу в категорії U-18.

15-річна киянка в Штутгарті вже набрала 80 рейтингових очок, що дозволило їй в онлайн-версії світового рейтингу залишити позаду 16-річну американку Аманду Анісімову. Топ-3 замикає ще одна українка Даяна Ястремська, якій в середині травня виповниться 18 років, пише Sport Arena.

Раніше повідомлялося, що Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.

Також була інформація, що у другому колі турніру WTA Premier Porsche Grand Prix у Штутгарті Марта Костюк зіграє проти 7-ї ракетки світу Каролін Гарсії з Франції.