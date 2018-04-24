Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
388 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
24.04.2018  22:57

Костюк стане першою ракеткою світу серед юніорів

 

Українська тенісистка Марта Костюк за рахунок потужного виступу на турнірі WTA Premier у Штутгарті стане найуспішнішою юніоркою в рейтингу WTA.

Вихід в основну сітку Stuttgart Open і стартова перемога над німкенею Лоттнер гарантували Костюк дебют в топ-150 і сходження на перший рядок рейтингу в категорії U-18.

15-річна киянка в Штутгарті вже набрала 80 рейтингових очок, що дозволило їй в онлайн-версії світового рейтингу залишити позаду 16-річну американку Аманду Анісімову. Топ-3 замикає ще одна українка Даяна Ястремська, якій в середині травня виповниться 18 років, пише Sport Arena.

Раніше повідомлялося, що Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.

Також була інформація, що у другому колі турніру WTA Premier Porsche Grand Prix у Штутгарті Марта Костюк зіграє проти 7-ї ракетки світу Каролін Гарсії з Франції.





Читай також
Визначилася суперниця Костюк по 1/8 фіналу турніру Porsche Grand Prix у Штутгарті
Ще одна чудова перемога юної зірки: як Костюк обіграла Лоттнер на старті Porsche Grand Prix. ВІДЕО
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
00:25
Бокс. Стало відомо, хто стане наступним суперником Тайсона Ф'юрі
00:08
Футбол. Гравець, який пішов зі скандалом з Олімпіка, може поїхати грати в Грузію
24.04.2018
23:54
Біатлон. Двоє біатлоністів завершили виступи в збірній України
23:38
Футбол. Ліверпуль і Рома видали надрезультативний матч в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
23:15
Футбол. В ПСЖ назвали умову, за якої відпустять Неймара в Реал
22:57
Теніс. Костюк стане першою ракеткою світу серед юніорів
22:18
Футбол. Скандальний віце-президент ФФУ хотів піти у відставку?
22:02
Футбол. Панатінаїкос відсторонений на три роки від участі в єврокубках
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!