Бий прямо у неї: у мережу потрапив діалог Костюк та її мами-тренера під час матчу. ВІДЕО

Марта Костюк

У мережі потрапили кадри спілкування Марти Костюк та її тренера та матері Таліни Бейко.

Мова йде про матч першого кола турніру WTA Premier у Штутгарті, в якому Костюк обіграла Антонію Лоттнер 6:4, 6:1.

Тренер каже Марті, щоб вона грала більш незручно для суперниці. Очевидно, що її слова подіяли на 15-річну тенісистку і вона здобула впевнену перемогу.

Нагадаємо, що у другому колі турніру у Штутгарті Костюк зустрінеться із 7-ю ракеткою світу Каролін Гарсією. Матч відбудеться зранку 26 квітня.

Раніше також повідомлялося, що завдяки перемозі над Лоттнер Костюк встановить новий особистий рекорд у рейтингу WTA.