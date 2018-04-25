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25.04.2018  17:27

Бий прямо у неї: у мережу потрапив діалог Костюк та її мами-тренера під час матчу. ВІДЕО

 Марта Костюк

У мережі потрапили кадри спілкування Марти Костюк та її тренера та матері Таліни Бейко. 

Мова йде про матч першого кола турніру WTA Premier у Штутгарті, в якому Костюк обіграла Антонію Лоттнер 6:4, 6:1. 

Тренер каже Марті, щоб вона грала більш незручно для суперниці. Очевидно, що її слова подіяли на 15-річну тенісистку і вона здобула впевнену перемогу. 

Нагадаємо, що у другому колі турніру у Штутгарті Костюк зустрінеться із 7-ю ракеткою світу Каролін Гарсією. Матч відбудеться зранку 26 квітня. 

Раніше також повідомлялося, що завдяки перемозі над Лоттнер Костюк встановить новий особистий рекорд у рейтингу WTA.





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