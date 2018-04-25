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367 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 17:27
Бий прямо у неї: у мережу потрапив діалог Костюк та її мами-тренера під час матчу. ВІДЕО
|Марта Костюк
У мережі потрапили кадри спілкування Марти Костюк та її тренера та матері Таліни Бейко.
Мова йде про матч першого кола турніру WTA Premier у Штутгарті, в якому Костюк обіграла Антонію Лоттнер 6:4, 6:1.
Тренер каже Марті, щоб вона грала більш незручно для суперниці. Очевидно, що її слова подіяли на 15-річну тенісистку і вона здобула впевнену перемогу.
Нагадаємо, що у другому колі турніру у Штутгарті Костюк зустрінеться із 7-ю ракеткою світу Каролін Гарсією. Матч відбудеться зранку 26 квітня.
Раніше також повідомлялося, що завдяки перемозі над Лоттнер Костюк встановить новий особистий рекорд у рейтингу WTA.
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