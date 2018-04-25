Бондаренко вийшла у друге коло турніру, який у минулому сезоні виграла Світоліна
|Катерина Бондаренко
Українка Катерина Бондаренко вийшла у друге коло турніру WTA International у Стамбулі.
У першому раунді досвідчена тенісистка здолала Іпек Оз із Туреччини - 4:6, 6:4, 6:0.
Протистояння із тенісисткою, яка отримала wild card від організаторів, та наразі займає місце у 7-й сотні світового рейтингу, тривало понад дві години.
У другому колі Бондаренко зустрінеться із словенкою Полоною Херцог. Раніше українка обігрувала її у 2015 році.
Цікаво, що до зустрічі із туркенею Бондаренко разом із Александрою Крунич з Сербії вийшла у друге коло парного розряду Стамбула.
Додамо, що у 2017 році турнір у Стамбулі виграла Еліна Світоліна.
TEB BNP Paribas Istanbul Cup
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Стамбулі, Туреччина
Покриття - ґрунт, призовий фонд - 250,000 $
Перше коло
25 квітня
Катерина Бондаренко - Іпек Оз (Туреччина, WC) - 4:6, 6:4, 6:0
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