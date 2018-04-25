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25.04.2018  18:23

Бондаренко вийшла у друге коло турніру, який у минулому сезоні виграла Світоліна

 Катерина Бондаренко

Українка Катерина Бондаренко вийшла у друге коло турніру WTA International у Стамбулі. 

У першому раунді досвідчена тенісистка здолала Іпек Оз із Туреччини - 4:6, 6:4, 6:0. 

Протистояння із тенісисткою, яка отримала wild card від організаторів, та наразі займає місце у 7-й сотні світового рейтингу, тривало понад дві години. 

У другому колі Бондаренко зустрінеться із словенкою Полоною Херцог. Раніше українка обігрувала її у 2015 році. 

Цікаво, що до зустрічі із туркенею Бондаренко разом із Александрою Крунич з Сербії вийшла у друге коло парного розряду Стамбула. 

Додамо, що у 2017 році турнір у Стамбулі виграла Еліна Світоліна

TEB BNP Paribas Istanbul Cup

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Стамбулі, Туреччина

Покриття - ґрунт, призовий фонд - 250,000 $

Перше коло

25 квітня

Катерина Бондаренко - Іпек Оз (Туреччина, WC) - 4:6, 6:4, 6:0





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