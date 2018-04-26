Юна Костюк ледь не "зняла скальп" з представниці топ-10 рейтингу WTA. ВІДЕО

Марта Костюк

15-річна українка Марта Костюк завершила виступи на Porsche Tennis Grand Prix у німецькому Штутгарті.

Зупинити талановиту тенісистку вдалося сьомій ракетці світу Каролін Гарсії.

Утім, поєдинок видався дуже напружений. Українка не відпускала імениту суперницю до кінця зустрічі. Киянці елементарно не вистачило досвіду в матчі з такою суперницею.

Нагадаємо, що Марта стане першою ракеткою світу серед юніорів.

До вашої уваги найкращі розіграші у виконанні Костюк.