Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
245 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 18:37
Юна Костюк ледь не "зняла скальп" з представниці топ-10 рейтингу WTA. ВІДЕО
|Марта Костюк
15-річна українка Марта Костюк завершила виступи на Porsche Tennis Grand Prix у німецькому Штутгарті.
Зупинити талановиту тенісистку вдалося сьомій ракетці світу Каролін Гарсії.
Утім, поєдинок видався дуже напружений. Українка не відпускала імениту суперницю до кінця зустрічі. Киянці елементарно не вистачило досвіду в матчі з такою суперницею.
Нагадаємо, що Марта стане першою ракеткою світу серед юніорів.
До вашої уваги найкращі розіграші у виконанні Костюк.
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