Світоліна пояснила, чому вона змусила понервувати фанатів під час матчу у Штутгарті

Еліна Світоліна

У першому сеті поєдинку 1/8 фіналу турніру Porsche Drand Prix у Штутгарті Еліна Світоліна (2:6, 6:1, 3:2 - відмова) намагалася знайти свою гру.

Про те, що її суперниця Маркета Вондроушова показала чудовий теніс у першому сеті, Світоліна розповіла на післяматчевій прес-конференції.

"У першому сеті Вондроушова показала відмінний теніс, тут вона вже провела кілька матчів і перед цим відіграла ще один турніру, їй було трохи звичніше, ніж мені. Я намагалася знайти свою гру, іноді можливо хотіла занадто багато. Далі буду тренуватися, сподіваюся, що буду готова до наступного матчу", - каже Світоліна.

"Я не вперше відчуваю тиск та відповідальність, вже трохи звикла до цього. Я намагаюся насолоджуватися часом на корті, цією битвою, цим випробуванням, і знайти спосіб, щоб перемогти. Грунт забирає багато сил, мені завжди важко дається перехід на це покриття. Я завжди беру кілька тижнів, щоб підготуватися, тому далі одного дня я не загадую", - цитує українку btu.org.ua.

Додамо, що Світоліна провалила перший сет, але надалі взяла гру під свій контроль, до того ж суперниці завадила травма і вона достроково завершила протистояння.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Світоліна зустрінеться із Каролін Гарсією, яка здолала у напруженому матчі українку Марту Костюк.