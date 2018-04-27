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27.04.2018  09:44

Це неймовірно! Дії юної Костюк у матчі проти тенісистки із топ-10 викликали захоплення у коментатора. ВІДЕО

 Марта Костюк

Дії українки Марти Костюк під час одного із розіграшів у матчі проти Каролін Гарсія в 1/8 фіналу турніру у Штутгарті, вразив спеціалістів. 

Так, під час трансляції своє захоплення 15-річною тенісисткою висловив коментатор, який назвав завершення переможного розіграшу "неймовірним". 

Епізод відбувся у другому сеті, який Костюк виграла 6:3. 

Нагадаємо, Костюк поступилася Гарсії 1:6, 6:3, 5:7, але при цьому це дозволить їй зробити черговий прогрес у рейтингу WTA

Також стало відомо, що Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.





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