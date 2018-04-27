Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
871 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 09:44
Це неймовірно! Дії юної Костюк у матчі проти тенісистки із топ-10 викликали захоплення у коментатора. ВІДЕО
|Марта Костюк
Дії українки Марти Костюк під час одного із розіграшів у матчі проти Каролін Гарсія в 1/8 фіналу турніру у Штутгарті, вразив спеціалістів.
Так, під час трансляції своє захоплення 15-річною тенісисткою висловив коментатор, який назвав завершення переможного розіграшу "неймовірним".
Епізод відбувся у другому сеті, який Костюк виграла 6:3.
Нагадаємо, Костюк поступилася Гарсії 1:6, 6:3, 5:7, але при цьому це дозволить їй зробити черговий прогрес у рейтингу WTA.
Також стало відомо, що Костюк стала наймолодшною учасницею турніру у Штутгарті за 23 роки.
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