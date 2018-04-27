Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
144 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 17:47
Костюк зіграє на двох турнірах перед Ролан Гаррос
|Марта Костюк
Перед виступом на Ролан Гаррос українка Марта Костюк зіграє на двох турнірах.
Мова йде про змагання в Празі (Чехія) і Трнаві (Словаччина).
В обох випадках Марті доведеться долати кваліфікацію, щоб потрапити в основну сітку.
Змагання в Празі (30 квітня - 5 травня) проводяться під егідою WTA, в Трнаві (14 травня - 20 квітня) - під ITF, пише sportarena.com.
Раніше повідомлялося, що Костюк ледь не "зняла скальп" з представниці топ-10 рейтингу WTA.
Також була інформація, що Костюк стане першою ракеткою світу серед юніорів.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій