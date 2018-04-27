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27.04.2018  17:47

Костюк зіграє на двох турнірах перед Ролан Гаррос

Марта Костюк

Перед виступом на Ролан Гаррос українка Марта Костюк зіграє на двох турнірах.

Мова йде про змагання в Празі (Чехія) і Трнаві (Словаччина).

В обох випадках Марті доведеться долати кваліфікацію, щоб потрапити в основну сітку.

Змагання в Празі (30 квітня - 5 травня) проводяться під егідою WTA, в Трнаві (14 травня - 20 квітня) - під ITF, пише sportarena.com.

Раніше повідомлялося, що Костюк ледь не "зняла скальп" з представниці топ-10 рейтингу WTA.

Також була інформація, що Костюк стане першою ракеткою світу серед юніорів.





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