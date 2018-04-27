Світоліна програла Гарсії в матчі 1/4 фіналу на турнірі в Штутгарті

Еліна Світоліна

У чвертьфіналі турніру в Штутгарті перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася 7-й ракетці світу Каролін Гарсії.

Як відомо, раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал Штутгарта на відмові суперниці.

Що стосується Гарсії, то вона перемогла іншу українку - Марту Костюк.

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Жіночий турнір WTA Premier

Штутгарт, Німеччина

Покриття - ґрунт

Призовий фонд - $776,000

1/4 фіналу

27 квітня

Каролін Гарсія (Франція) – Еліна Світоліна (Україна) 6:7, 6:4, 6:2