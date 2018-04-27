Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 18:37
Світоліна програла Гарсії в матчі 1/4 фіналу на турнірі в Штутгарті
|Еліна Світоліна
У чвертьфіналі турніру в Штутгарті перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася 7-й ракетці світу Каролін Гарсії.
Як відомо, раніше Світоліна вийшла у чвертьфінал Штутгарта на відмові суперниці.
Що стосується Гарсії, то вона перемогла іншу українку - Марту Костюк.
Porsche Tennis Grand Prix
Жіночий турнір WTA Premier
Штутгарт, Німеччина
Покриття - ґрунт
Призовий фонд - $776,000
1/4 фіналу
27 квітня
Каролін Гарсія (Франція) – Еліна Світоліна (Україна) 6:7, 6:4, 6:2
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