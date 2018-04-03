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122 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 08:42
Цуренко вийшла в друге коло на турнірі в Мексиці
|Леся Цуренко
У першому колі WTA турніру в Монтерреї українка Леся Цуренко здобула перемогу над 121-м номером світового рейтингу з Японії Нао Хібіно.
У наступному колі українка зустрінеться з переможницею пари Маріана Дуке-Маріно (Колумбія) - Даніель Коллінс (США).
Раніше повідомлялося, що Цуренко вилетіла на старті турніру в Маямі.
Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд: $ 250 000
Перше коло
Леся Цуренко (Україна) - Нао Хібіно (Японія) 6:7, 6:4, 6:4
.@LTsurenko wins her 11th consecutive match on Mexican soil!— WTA (@WTA) 3 квітня 2018 р.
She downs Hibino, 6-7(2), 6-4, 6-4 at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/UR5ARGt6py
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