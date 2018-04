Цуренко вийшла в друге коло на турнірі в Мексиці

У першому колі WTA турніру в Монтерреї українка Леся Цуренко здобула перемогу над 121-м номером світового рейтингу з Японії Нао Хібіно.

У наступному колі українка зустрінеться з переможницею пари Маріана Дуке-Маріно (Колумбія) - Даніель Коллінс (США).

Раніше повідомлялося, що Цуренко вилетіла на старті турніру в Маямі.

Abierto GNP Seguros - International

Монтеррей, Мексика

Призовий фонд: $ 250 000

Перше коло

Леся Цуренко (Україна) - Нао Хібіно (Японія) 6:7, 6:4, 6:4

.@LTsurenko wins her 11th consecutive match on Mexican soil!



She downs Hibino, 6-7(2), 6-4, 6-4 at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/UR5ARGt6py