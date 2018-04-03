Цуренко вийшла в друге коло на турнірі в Мексиці

Леся Цуренко

У першому колі WTA турніру в Монтерреї українка Леся Цуренко здобула перемогу над 121-м номером світового рейтингу з Японії Нао Хібіно.

У наступному колі українка зустрінеться з переможницею пари Маріана Дуке-Маріно (Колумбія) - Даніель Коллінс (США).

Раніше повідомлялося, що Цуренко вилетіла на старті турніру в Маямі.

Abierto GNP Seguros - International

Монтеррей, Мексика

Призовий фонд: $ 250 000

Перше коло

Леся Цуренко (Україна) - Нао Хібіно (Японія) 6:7, 6:4, 6:4