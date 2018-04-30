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30.04.2018  10:24

Новий рейтинг WTA: рекорди двох українок, Світоліна віддаляється від топ-3

 Марта Костюк

Українки Марта Костюк та Ангеліна Калініна увійшли у топ-140 світового рейтингу, встановивши особисті рекорди.

Про це стало відомо після опублікування 30 квітня нового рейтингу WTA.

Так, 15-річна Костюк займає 134 місце завдяки виходу у другий раунд турніру WTA Premier у Штутгарті.  

21-річна Калініна піднялася з 151-го на 138-е місце. 

Ще одна перспективна українка - 17-річна Даяна Ястремська втратила одразу 15 пунктів у рейтингу через те, що у неї знялися очки за вихід у друге коло турніру у Стамбулі в 2017 році. Тоді як їй не вдалося вийти в основний раунд Штутгарта через кваліфікацію. 

При цьому перша ракетка України Еліна Світоліна віддалилася від топ-3 вже на 615 залікових пунктів. 

Рейтинг WTA

30 квітня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 8055
2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 6790
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6065
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) 5450
5 (5). Єлєна Остапенко (Латвія) 5382
6 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) 5100
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) 4700
8 (8). Винус Вільямс (США) 4276
9 (9). Слоун Стівенс (США) 3939
10 (10). Петра Квітова (Чехія) 3271

...

38 (40). Леся Цуренко (Україна) 1260
70 (68). Катерина Козлова (Україна) 907
77 (78). Катерина Бондаренко (Україна) 803

...

134 (158). Марта Костюк 461
138 (151). Ангеліна Калініна 446
177 (162). Даяна Ястремська 324

Нагадаємо, Марта Костюк програла у другому раунді 7-й ракетці світу Каролін Гарсії.

Тоді як вже на стадії 1/4 фіналу теж Гарсії поступилася Еліна Світоліна.





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