Надаль залишається першим, падіння українців продовжується: опубліковано новий рейтинг АТР

Рафаель Надаль виграв титул у Барселоні водинадцяте

30 квітня було опубліковано новий рейтинг АТР.

Так, на чолі його залишається іспанець Рафаель Надаль, який виграв на минулому тижні на домашньому турнірі у Барселоні, зрівнявшись за кількістю титулів із легендарним американцем Джоном Маккінроєм.

Загалом змін у топ-10 не відбулося.

Що стосується українців, то вони продовжують йти вниз: так, Олександр Долгополов досі не відновився від травми, тому не бере участь у турнірах. Долго втратив дві позиції і займає 56-е місце.

Сергій Стаховський на 126-й рядок. Також втратив дві сходинки Ілля Марченко.

Нагадаємо, що друга ракетка світу Роджер Федерер пропускає ґрунтовий сезон.

Рейтинг ATP

30 квітня

1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770

2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670

3 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5195

4 (3). Марін Чиліч (Хорватія) 4985

5 (5). Грігор Дімітров (Болгарія) 4950

6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4470

7 (7). Домінік Тім (Австрія) 3545

8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) 3390

9 (9). Джон Ізнер (США) 3125

10 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 3020

...

56 (54). Олександр Долгополов (Україна) 966

126 (122). Сергій Стаховський (Україна) 463

258 (256). Ілля Марченко (Україна) 202