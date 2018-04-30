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30.04.2018  13:39

Надаль залишається першим, падіння українців продовжується: опубліковано новий рейтинг АТР

 Рафаель Надаль виграв титул у Барселоні водинадцяте

30 квітня було опубліковано новий рейтинг АТР.

Так, на чолі його залишається іспанець Рафаель Надаль, який виграв на минулому тижні на домашньому турнірі у Барселоні, зрівнявшись за кількістю титулів із легендарним американцем Джоном Маккінроєм. 

Загалом змін у топ-10 не відбулося. 

Що стосується українців, то вони продовжують йти вниз: так, Олександр Долгополов досі не відновився від травми, тому не бере участь у турнірах. Долго втратив дві позиції і займає 56-е місце. 

Сергій Стаховський на 126-й рядок. Також втратив дві сходинки Ілля Марченко. 

Нагадаємо, що друга ракетка світу Роджер Федерер пропускає ґрунтовий сезон.

Рейтинг ATP

30 квітня

1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670
3 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5195
4 (3). Марін Чиліч (Хорватія) 4985
5 (5). Грігор Дімітров (Болгарія) 4950
6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4470
7 (7). Домінік Тім (Австрія) 3545
8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) 3390
9 (9). Джон Ізнер (США) 3125
10 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 3020

...

56 (54). Олександр Долгополов (Україна) 966
126 (122). Сергій Стаховський (Україна) 463 
258 (256). Ілля Марченко (Україна) 202





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