Надаль залишається першим, падіння українців продовжується: опубліковано новий рейтинг АТР
|Рафаель Надаль виграв титул у Барселоні водинадцяте
30 квітня було опубліковано новий рейтинг АТР.
Так, на чолі його залишається іспанець Рафаель Надаль, який виграв на минулому тижні на домашньому турнірі у Барселоні, зрівнявшись за кількістю титулів із легендарним американцем Джоном Маккінроєм.
Загалом змін у топ-10 не відбулося.
Що стосується українців, то вони продовжують йти вниз: так, Олександр Долгополов досі не відновився від травми, тому не бере участь у турнірах. Долго втратив дві позиції і займає 56-е місце.
Сергій Стаховський на 126-й рядок. Також втратив дві сходинки Ілля Марченко.
Нагадаємо, що друга ракетка світу Роджер Федерер пропускає ґрунтовий сезон.
Рейтинг ATP
30 квітня
1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670
3 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5195
4 (3). Марін Чиліч (Хорватія) 4985
5 (5). Грігор Дімітров (Болгарія) 4950
6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4470
7 (7). Домінік Тім (Австрія) 3545
8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) 3390
9 (9). Джон Ізнер (США) 3125
10 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 3020
...
56 (54). Олександр Долгополов (Україна) 966
126 (122). Сергій Стаховський (Україна) 463
258 (256). Ілля Марченко (Україна) 202
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