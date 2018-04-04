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04.04.2018  20:39

Молода українка у напруженій боротьбі поступилася на турнірі у США

 

17-річна українка Дайана Ястремська програла у другому колі турніру WTA в американському Чарлстоні.

У напруженому трьохсетовому поєдинку вона не змогла здолати хорватку Бернарду Перу - 6:7 (4), 6:1, 4:6. Матч тривав понад дві години. 

Зазначимо, що Ястремська брала участь у кваліфікації Чарлстона, проте програла у вирішальному раунді екс-українці Марині Заневській. Але завдяки відмові недавній тріумфаторці Маямі Слоун Стівенс, потрапила в основну сітку - ще й одразу у другий раунд. 

Раніше повідомлялося, що у друге коло Чарлстона не змогла пробитися Катерина Бондаренко.

Volvo Car Open

Чарльстон, США

Призовий фонд - $776,000

Покриття - зелений ґрунт

Друге коло

4 квітня

Дайана Ястремська - Бернарда Пера - 6:7 (4), 6:1, 4:6





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