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283 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 20:39
Молода українка у напруженій боротьбі поступилася на турнірі у США
17-річна українка Дайана Ястремська програла у другому колі турніру WTA в американському Чарлстоні.
У напруженому трьохсетовому поєдинку вона не змогла здолати хорватку Бернарду Перу - 6:7 (4), 6:1, 4:6. Матч тривав понад дві години.
Зазначимо, що Ястремська брала участь у кваліфікації Чарлстона, проте програла у вирішальному раунді екс-українці Марині Заневській. Але завдяки відмові недавній тріумфаторці Маямі Слоун Стівенс, потрапила в основну сітку - ще й одразу у другий раунд.
Раніше повідомлялося, що у друге коло Чарлстона не змогла пробитися Катерина Бондаренко.
Volvo Car Open
Чарльстон, США
Призовий фонд - $776,000
Покриття - зелений ґрунт
Друге коло
4 квітня
Дайана Ястремська - Бернарда Пера - 6:7 (4), 6:1, 4:6
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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