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04.04.2018  22:34

Талановита українка у новому рейтингу WTA встановить особистий рекорд

 

17-річна Дайана Ястремська завдяки виступам на турнірі WTA у Чарлстоні (США) встановить особистий рекорд у світовому рейтингу.

Так, у його оновленій версії 9 квітня Ястремська розміститься на 158 сходинці, тоді як її персонал бест був - 163 місце. 

Таким чином, тенісистка з Одеси наблизиться до 15-річної Марти Костюк, яка зараз 153-я у рейтингу WTA.

Нагадаємо, що Ястремська волею випадку - через відмову Слоун Стівенс - потрапила у друге коло турніру у Чарлстоні, де поступилася американці Бернарді Перу.

Раніше повідомлялося, що у друге коло Чарлстона не змогла пробитися Катерина Бондаренко.





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