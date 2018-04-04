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270 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 22:34
Талановита українка у новому рейтингу WTA встановить особистий рекорд
17-річна Дайана Ястремська завдяки виступам на турнірі WTA у Чарлстоні (США) встановить особистий рекорд у світовому рейтингу.
Так, у його оновленій версії 9 квітня Ястремська розміститься на 158 сходинці, тоді як її персонал бест був - 163 місце.
Таким чином, тенісистка з Одеси наблизиться до 15-річної Марти Костюк, яка зараз 153-я у рейтингу WTA.
Нагадаємо, що Ястремська волею випадку - через відмову Слоун Стівенс - потрапила у друге коло турніру у Чарлстоні, де поступилася американці Бернарді Перу.
Раніше повідомлялося, що у друге коло Чарлстона не змогла пробитися Катерина Бондаренко.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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