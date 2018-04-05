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05.04.2018  08:59

На турнірі WTA у США відбудеться вже друге українське дербі

 Катерина Бондаренко

Українка Катерина Бондаренко разом із сербкою Александрою Крунич вийшла у чвертьфінал парного розряду турніру WTA Premier у Чарлстоні (США).

У матчі другого кола у напруженій боротьбі україно-сербська пара здолала четвертих сіяних Катержину Синякову і Барбору Крейчікову: 6:2, 1:6, 10:5. На вирішальному тайбрейку переможці відзначилися п'ятьма міні-брейками, а на своїй подачі Бондаренко і Крунич програли тільки два розіграші.

Цікаво, що у боротьбі за путівку до півфіналу Катерина та Александра зіграють з українкою Надією Кіченок і Анастасією Родіонової з Австралії, які напередодні перемогли в матчі з іншого українсько-австралійською парою - Людмила Кіченок/Монік Адамчак.

Нагадаємо, що в одиночному розряді Бондаренко залишила турнір ще у першому колі.

Також додамо, що ще одна представниця України у Чарлстоні Дайана Ястремська поступилася із боротьбою у другому колі змагань.





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