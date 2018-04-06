СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
133 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 09:59
Українка знялася із турніру WTA у Мексиці
|Леся Цуренко
Леся Цуренко не змогла пробитися у чвертьфінал турніру WTA у Монтерреї (Мексика).
Українка відмовилася виходити на поєдинок другого кола проти американки Даніель Коллінс. Про причини її рішення не повідомляється.
Відомо лише те, що напередодні відмови виходити на гру, Цуренко разом із американкою Іриною Фальконі здобула перемогу у матчі парного розряду.
Нагадаємо, у першому колі змагань у Монтерреї Цуренко перемогла японську тенісистку.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій