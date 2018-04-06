Українка знялася із турніру WTA у Мексиці

Леся Цуренко

Леся Цуренко не змогла пробитися у чвертьфінал турніру WTA у Монтерреї (Мексика).

Українка відмовилася виходити на поєдинок другого кола проти американки Даніель Коллінс. Про причини її рішення не повідомляється.

Відомо лише те, що напередодні відмови виходити на гру, Цуренко разом із американкою Іриною Фальконі здобула перемогу у матчі парного розряду.

Нагадаємо, у першому колі змагань у Монтерреї Цуренко перемогла японську тенісистку.