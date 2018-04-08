Найкращий тенісист України повертається на корт через декілька місяців перерви

Олександр Долгополов візьме участь у турнірі ATP World Tour 250 у Марракеші (Марроко).

Змагання відбудуться з 9 по 15 квітня.

Таким чином, Долгополов зіграє вперше з кінця січня, коли він вилетів із Australian Open на стадії третього кола.

Нагадаємо, що киянин лікувався та відновлювався від травми кисті.

Суперником Долго у першому колі Марракеша буде один із переможців кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що у новому рейтингу АТР Долгополов розмістився на 52-й сходинці.