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119 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 14:25
Найкращий тенісист України повертається на корт через декілька місяців перерви
Олександр Долгополов візьме участь у турнірі ATP World Tour 250 у Марракеші (Марроко).
Змагання відбудуться з 9 по 15 квітня.
Таким чином, Долгополов зіграє вперше з кінця січня, коли він вилетів із Australian Open на стадії третього кола.
Нагадаємо, що киянин лікувався та відновлювався від травми кисті.
Суперником Долго у першому колі Марракеша буде один із переможців кваліфікації.
Раніше повідомлялося, що у новому рейтингу АТР Долгополов розмістився на 52-й сходинці.
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