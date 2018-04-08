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08.04.2018  14:25

Найкращий тенісист України повертається на корт через декілька місяців перерви

 

Олександр Долгополов візьме участь у турнірі ATP World Tour 250 у Марракеші (Марроко). 

Змагання відбудуться з 9 по 15 квітня. 

Таким чином, Долгополов зіграє вперше з кінця січня, коли він вилетів із Australian Open на стадії третього кола

Нагадаємо, що киянин лікувався та відновлювався від травми кисті. 

Суперником Долго у першому колі Марракеша буде один із переможців кваліфікації. 

Раніше повідомлялося, що у новому рейтингу АТР Долгополов розмістився на 52-й сходинці





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