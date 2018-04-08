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110 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 16:41
Визначився суперник України в Кубку Девіса
Визначився наступний суперник збірної України в Кубку Девіса.
Наша збірна зіграє зі збірною Португалії 14-15 вересня в Україні за право зберегти прописку в Першій групі Євро-Африканської зони.
Відзначимо, що збірна яка програє, відправиться в жовтні в ПАР - поєдинок з південно-африканцями стане останньою надією не опуститися в Другу групу.
Як відомо, у лютому Україна програла Швеції в матчі Кубка Девіса.
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