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08.04.2018  16:41

Визначився суперник України в Кубку Девіса

 

Визначився наступний суперник збірної України в Кубку Девіса.

Наша збірна зіграє зі збірною Португалії 14-15 вересня в Україні за право зберегти прописку в Першій групі Євро-Африканської зони.

Відзначимо, що збірна яка програє, відправиться в жовтні в ПАР - поєдинок з південно-африканцями стане останньою надією не опуститися в Другу групу.

Як відомо, у лютому Україна програла Швеції в матчі Кубка Девіса.





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