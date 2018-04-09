Надаль зберіг перевагу над Федерером у рейтингу ATP

Роджер Федерер та Рафаель Надаль

Іспанець Рафаель Надаль після повернення на вершину світового рейтингу 2 квітня зберіг свої позиції у новій версії.

Так, Надаль випереджає швейцарця Роджера Федерера на 100 очок.

Додамо, що недавно Федерер оголосив, що пропустить весь сезон на ґрунті.

Загалом, у топ-10 не відбулося жодної зміни.

Єдиний українець у топ-100 світового рейтингу Олександр Долгополов піднявся на одну позицію - з 53 на 52-у. Це відбулося завдяки тому, що очки втратив словенець Аляж Бедене, адже Долго через травму не брав участь у жодному з турнірів протягом двох місяців.

Нагадаємо, що українець повернеться на корт вже 9 квітня, коли розпочне свої виступи на турнірі АТР у Марракеші.

Рейтинг АТР

9 квітня 2018 року

1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) — 8770

2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) – 8670

3 (3). Марін Чилич (Хорватія) – 4985

4 (5). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 4925

5 (4). Грігор Дімітров (Болгарія) – 4635

6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3665

8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) –3390

9 (17). Джон Існер (США) - 3125

10 (9). Давід Гоффен (Бельгія) – 3110

...

52 (53). Олександр Долгополов - 966

118 (117). Сергій Стаховський - 467.