Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
155 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
09.04.2018  10:56

Надаль зберіг перевагу над Федерером у рейтингу ATP

 Роджер Федерер та Рафаель Надаль

Іспанець Рафаель Надаль після повернення на вершину світового рейтингу 2 квітня зберіг свої позиції у новій версії.

Так, Надаль випереджає швейцарця Роджера Федерера на 100 очок. 

Додамо, що недавно Федерер оголосив, що пропустить весь сезон на ґрунті.

Загалом, у топ-10 не відбулося жодної зміни.

Єдиний українець у топ-100 світового рейтингу Олександр Долгополов піднявся на одну позицію - з 53 на 52-у. Це відбулося завдяки тому, що очки втратив словенець Аляж Бедене, адже Долго через травму не брав участь у жодному з турнірів протягом двох місяців. 

Нагадаємо, що українець повернеться на корт вже 9 квітня, коли розпочне свої виступи на турнірі АТР у Марракеші

Рейтинг АТР

9 квітня 2018 року

1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) — 8770
2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) – 8670 
3 (3). Марін Чилич (Хорватія) – 4985 
4 (5). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 4925 
5 (4). Грігор Дімітров (Болгарія) – 4635 
6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) – 4470 
7 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3665 
8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) –3390 
9 (17). Джон Існер (США) - 3125 
10 (9). Давід Гоффен (Бельгія) – 3110

...

52 (53). Олександр Долгополов - 966

118 (117). Сергій Стаховський  - 467. 





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
12:46
Футбол. Циганкова очікує велике майбутнє: Лідер Шахтаря розсипав компліменти на адресу динамівця
12:15
Футбол. Екс-президент УПЛ: Зберіг чудові стосунки з усіма клубами
11:54
Теніс. Світоліна віддаляється від топ-3 у рейтингу WTA, Ястремська встановила рекорд
11:25
ЧС-2018. Учасник Мундіалю, якого обіграла збірна України, залишився без тренера
10:56
Теніс. Надаль зберіг перевагу над Федерером у рейтингу ATP
10:40
Футбол. Президент Зорі анонсував важливе рішення у житті команди
10:21
Теніс. Світоліна відвідала лондонське футбольне дербі АПЛ. ФОТО
09:58
Баскетбол. Українець оформив чергове звершення в НБА
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!