Світоліна віддаляється від топ-3 у рейтингу WTA, Ястремська встановила рекорд

Гарбіньє Мугуруса та Еліна Світоліна

Еліна Світоліна залишається на 4-й позиції у рейтингу WTA, проте продовжує віддалятися від третього місця.

Це сталося через те, що іспанка Гарбіньє Мугуруса здобула перемогу на турнірі у Монтерреї, тоді як Світоліна повернеться на корт лише в останній тиждень квітня.

Наразі відрив Мугуруси від Світоліної складає вже 445 очок. Натомість Єлена Остапенко відстає від Світоліної вже на 323 залікові бали.

Що стосується інших українок у топ-100, то Леся Цуренко знову вилетіла з топ-40, Катерина Козлова залишилася 60-ю, а Катерина Бондаренко опустилася на 78-е місце.

У другій сотні ситуація трохи змінилася: і якщо п'ята ракетка України Марта Костюк залишилася на 153-й стрічці, то Даяна Ястремська завдяки потраплянню в основну сітку турніру WTA у Мексиці піднялася на 158 сходинку і майже наздогнала Марту.

При цьому, незважаючи на перемогу на турнірі у США Ангеліна Калініна опустилася на 4 позиції і тепер займає 166 місце.

Нагадаємо, у новому рейтингу АТР Олександр Долгополов піднявся на 52-е місце.

Рейтинг WTA

Станом на 2-е квітня

1(1). Сімона Халеп (Румунія) – 8140

2(2). Каролін Возняцкі (Данія) – 6790

3(3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 6065

4(4). Еліна Світоліна (Україна) – 5630

5(5). Єлєна Остапенко (Латвія) –5307

6(6). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4730

7(7). Каролін Гарсія (Франція) – 4615

8(8). Вінус Вільямс (США) – 4277

9(12). Слоан Стівенс (США) - 3938

10(9). Петра Квітова (Чехія) - 3271

...

40(41). Леся Цуренко (Україна) – 1260

66(63). Катерина Козлова (Україна) – 907

76(73). Катерина Бондаренко (Україна) – 775

153(152). Марта Костюк (Україна) - 381

158(164). Даяна Ястремська (Україна) – 371

166(162). Ангеліна Калініна (Україна) – 362