Світоліна віддаляється від топ-3 у рейтингу WTA, Ястремська встановила рекорд
|Гарбіньє Мугуруса та Еліна Світоліна
Еліна Світоліна залишається на 4-й позиції у рейтингу WTA, проте продовжує віддалятися від третього місця.
Це сталося через те, що іспанка Гарбіньє Мугуруса здобула перемогу на турнірі у Монтерреї, тоді як Світоліна повернеться на корт лише в останній тиждень квітня.
Наразі відрив Мугуруси від Світоліної складає вже 445 очок. Натомість Єлена Остапенко відстає від Світоліної вже на 323 залікові бали.
Що стосується інших українок у топ-100, то Леся Цуренко знову вилетіла з топ-40, Катерина Козлова залишилася 60-ю, а Катерина Бондаренко опустилася на 78-е місце.
У другій сотні ситуація трохи змінилася: і якщо п'ята ракетка України Марта Костюк залишилася на 153-й стрічці, то Даяна Ястремська завдяки потраплянню в основну сітку турніру WTA у Мексиці піднялася на 158 сходинку і майже наздогнала Марту.
При цьому, незважаючи на перемогу на турнірі у США Ангеліна Калініна опустилася на 4 позиції і тепер займає 166 місце.
Нагадаємо, у новому рейтингу АТР Олександр Долгополов піднявся на 52-е місце.
Рейтинг WTA
Станом на 2-е квітня
1(1). Сімона Халеп (Румунія) – 8140
2(2). Каролін Возняцкі (Данія) – 6790
3(3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 6065
4(4). Еліна Світоліна (Україна) – 5630
5(5). Єлєна Остапенко (Латвія) –5307
6(6). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4730
7(7). Каролін Гарсія (Франція) – 4615
8(8). Вінус Вільямс (США) – 4277
9(12). Слоан Стівенс (США) - 3938
10(9). Петра Квітова (Чехія) - 3271
...
40(41). Леся Цуренко (Україна) – 1260
66(63). Катерина Козлова (Україна) – 907
76(73). Катерина Бондаренко (Україна) – 775
153(152). Марта Костюк (Україна) - 381
158(164). Даяна Ястремська (Україна) – 371
166(162). Ангеліна Калініна (Україна) – 362
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