Це визнання: 15-річна Костюк отримала запрошення на супертурнір WTA у Мадриді

Марта Костюк

Українка Марта Костюк отримала wild card від організаторів турніру WTA Premier Mandatory у Мадриді.

15-річна тенісистка із Києва вперше у кар'єрі візьме участь у турнірі такої категорії - Костюк розпочне свої виступи з основної сітки змагань, які проходитимуть 7-13 травня.

Окрім українки wild card в основну сітку запрошені іспанки Лара Арруабаррена, Сара Соррібес-Тормо, Джорджина-Перес та олімпійська чемпіонка Ріо 2016 Моніка Пуїг, пише СпортАрена. Тож у деякій мірі запрошення Костюк - це визнання її успіхів та перспективності.

Нагадаємо, раніше Костюк виступала на турнірі WTA Premier у Штутгарті, де дійшла до другого раунду.

А у минулий вікенд вона несподівано поступилася у кваліфікації турніру WTA International у Празі.

Також повідомлялося, що Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA, наблизившись до топ-130.