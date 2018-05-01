Це визнання: 15-річна Костюк отримала запрошення на супертурнір WTA у Мадриді
|Марта Костюк
Українка Марта Костюк отримала wild card від організаторів турніру WTA Premier Mandatory у Мадриді.
15-річна тенісистка із Києва вперше у кар'єрі візьме участь у турнірі такої категорії - Костюк розпочне свої виступи з основної сітки змагань, які проходитимуть 7-13 травня.
Окрім українки wild card в основну сітку запрошені іспанки Лара Арруабаррена, Сара Соррібес-Тормо, Джорджина-Перес та олімпійська чемпіонка Ріо 2016 Моніка Пуїг, пише СпортАрена. Тож у деякій мірі запрошення Костюк - це визнання її успіхів та перспективності.
Нагадаємо, раніше Костюк виступала на турнірі WTA Premier у Штутгарті, де дійшла до другого раунду.
А у минулий вікенд вона несподівано поступилася у кваліфікації турніру WTA International у Празі.
Також повідомлялося, що Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA, наблизившись до топ-130.
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