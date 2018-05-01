Надія українського тенісу претендує на відзнаку від WTA. ВІДЕО

Марта Костюк

15-річна Марта Костюк претендує на відзнаку від WTA "Прорив місяця".

Конкуренцію 5-й ракетці України складуть 23-річна американка Бернарда Пера, яка дійшла до 1/4 фіналу турніру у Чарлстоні (США), а також 25-річна румунка Ана Богдан, яка пробивалася до 1/2 фіналу турніру у Боготі.

Що стосується Костюк, то вона, як відомо, дійшла до другого кола турніру WTA Premier у Штутгарті, повторивши досягнення легендарної Мартіни Хінгіс, а потім ледь не виграла у 7-ї ракетки світу Каролін Гарсії.

Раніше повідомлялося, що Костюк невдало стартувала у кваліфікації турніру в Празі.

Проте згодом вона отримала wild card на супертурнір у Мадриді.