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01.05.2018  16:07

Надія українського тенісу претендує на відзнаку від WTA. ВІДЕО

 Марта Костюк

15-річна Марта Костюк претендує на відзнаку від WTA "Прорив місяця". 

Конкуренцію 5-й ракетці України складуть 23-річна американка Бернарда Пера, яка дійшла до 1/4 фіналу турніру у Чарлстоні (США), а також 25-річна румунка Ана Богдан, яка пробивалася до 1/2 фіналу турніру у Боготі. 

Що стосується Костюк, то вона, як відомо, дійшла до другого кола турніру WTA Premier у Штутгарті, повторивши досягнення легендарної Мартіни Хінгіс, а потім ледь не виграла у 7-ї ракетки світу Каролін Гарсії

Раніше повідомлялося, що Костюк невдало стартувала у кваліфікації турніру в Празі

Проте згодом вона отримала wild card на супертурнір у Мадриді





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