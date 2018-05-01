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01.05.2018  17:23

Федерер назвав причини важливого рішення у своїй кар'єрі

 Роджер Федерер

Швейцарець Роджер Федерер пояснив своє рішення пропустити ґрунтовий сезон, через що він втратив перше місце у рейтингу АТР.

За його словами, він хоче набратися енергії та сил перед Вімблдоном. 

"Мені вже не 25 років, і мені необхідно зберегти енергію для виступу на Вімблдоні. Мені більше подобається трава, ніж ґрунтовий корт, тому я не виступатиму на Ролан Гаррос", - розповів 36-річний Федерер в інтерв'ю Tennis World USA. 

Нагадаємо, Федерер після інтенсивного старту сезону не зміг захистити перемоги на Мастерсах в Індіан-Веллсі та Майамі. Після сенсаційної поразки від Танаса Коккінакіса в стартовому матчі на Miami Open швейцарець повідомив про пропуск Ролан Гаррос і всього грунтового сезону.

Федерер в поточному сезоні виграв Australian Open і турнір в Роттердамі. Швейцарський ветеран на рівні АТР-туру здобув 17 перемог при 2 поразках, пише СпортАрена.

Раніше стало відомо, що Рафаель Надаль зберіг відставання від Федерера у рейтингу ATP.





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