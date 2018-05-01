Федерер назвав причини важливого рішення у своїй кар'єрі
|Роджер Федерер
Швейцарець Роджер Федерер пояснив своє рішення пропустити ґрунтовий сезон, через що він втратив перше місце у рейтингу АТР.
За його словами, він хоче набратися енергії та сил перед Вімблдоном.
"Мені вже не 25 років, і мені необхідно зберегти енергію для виступу на Вімблдоні. Мені більше подобається трава, ніж ґрунтовий корт, тому я не виступатиму на Ролан Гаррос", - розповів 36-річний Федерер в інтерв'ю Tennis World USA.
Нагадаємо, Федерер після інтенсивного старту сезону не зміг захистити перемоги на Мастерсах в Індіан-Веллсі та Майамі. Після сенсаційної поразки від Танаса Коккінакіса в стартовому матчі на Miami Open швейцарець повідомив про пропуск Ролан Гаррос і всього грунтового сезону.
Федерер в поточному сезоні виграв Australian Open і турнір в Роттердамі. Швейцарський ветеран на рівні АТР-туру здобув 17 перемог при 2 поразках, пише СпортАрена.
Раніше стало відомо, що Рафаель Надаль зберіг відставання від Федерера у рейтингу ATP.
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