Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
153 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 21:33
18-річна українка виграла перший матч на турнірах WTA
|Катаріна Завацька
Українка Катаріна Завацька виграла перший матч в кар'єрі на турнірах WTA.
Сталося це на турнірі в Марокко.
Це третій старт для Завацької в основній сітці WTA. Перші два матчі вона програла в минулому сезоні.
У другому колі українка зустрінеться з 176-ю ракеткою світу Александрою Дулгеру з Румунії.
Раніше була інформація, що Завацька виграла четвертий професійний титул у кар'єрі.
Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem
International
Жіночий турнір в Рабаті, Марокко
Перше коло
Катаріна Завацька (Україна) - Діа ель-Жарді (Марокко) 6:2, 6:3
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