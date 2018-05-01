18-річна українка виграла перший матч на турнірах WTA

Катаріна Завацька

Українка Катаріна Завацька виграла перший матч в кар'єрі на турнірах WTA.

Сталося це на турнірі в Марокко.

Це третій старт для Завацької в основній сітці WTA. Перші два матчі вона програла в минулому сезоні.

У другому колі українка зустрінеться з 176-ю ракеткою світу Александрою Дулгеру з Румунії.

Раніше була інформація, що Завацька виграла четвертий професійний титул у кар'єрі.

Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

International

Жіночий турнір в Рабаті, Марокко

Перше коло

Катаріна Завацька (Україна) - Діа ель-Жарді (Марокко) 6:2, 6:3