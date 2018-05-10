Світоліна може залишити топ-5 рейтингу WTA

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна може погіршити свої позиції в рейтингу WTA за підсумками турніру в Мадриді.

Якщо Кароліна Плішкова вийде в фінал, а Каролін Гарсія виграє турнір, то Світоліна покине топ-5 рейтингу. На даний момент вона перебуває на 4-му рядку.

У чвертьфіналі Плішкова зіграє з першою ракеткою світу Сімоною Халеп, а Каролін Гарсія вже вийшла в півфінал, де зустрінеться з переможницею пари Шарапова - Бертенс, пише Sport.ua.

Як відомо, Світоліна сенсаційно вилетіла з турніру в Мадриді в мегадраматичній кінцівці.