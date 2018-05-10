Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
242 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 15:11
Світоліна може залишити топ-5 рейтингу WTA
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна може погіршити свої позиції в рейтингу WTA за підсумками турніру в Мадриді.
Якщо Кароліна Плішкова вийде в фінал, а Каролін Гарсія виграє турнір, то Світоліна покине топ-5 рейтингу. На даний момент вона перебуває на 4-му рядку.
У чвертьфіналі Плішкова зіграє з першою ракеткою світу Сімоною Халеп, а Каролін Гарсія вже вийшла в півфінал, де зустрінеться з переможницею пари Шарапова - Бертенс, пише Sport.ua.
Як відомо, Світоліна сенсаційно вилетіла з турніру в Мадриді в мегадраматичній кінцівці.
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