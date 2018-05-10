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10.05.2018  15:23

Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру у Франції

Даяна Ястремська

В матчі другого кола турніру ITF у французькому Кань-сюр-Мер Даяна Ястремська зустрічалася виграла у 149-ъ ракетки світу Жиль Белен Тайхман.

Як відомо, раніше Ястремська розібіралася із росіянкою на турнірі WTA у Німеччині.

Open de Cagnes-sur-Mer

ITF Womens Circuit

Жіночий турнір у Кань-сюр-Мер, Франція

Призовий фонд - $100,000

Друге коло

Даяна Ястремська (Україна) - Жиль Тайхманн (Швейцарія) 6:3, 6:3





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