Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 15:23
Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру у Франції
|Даяна Ястремська
В матчі другого кола турніру ITF у французькому Кань-сюр-Мер Даяна Ястремська зустрічалася виграла у 149-ъ ракетки світу Жиль Белен Тайхман.
Як відомо, раніше Ястремська розібіралася із росіянкою на турнірі WTA у Німеччині.
Open de Cagnes-sur-Mer
ITF Womens Circuit
Жіночий турнір у Кань-сюр-Мер, Франція
Призовий фонд - $100,000
Друге коло
Даяна Ястремська (Україна) - Жиль Тайхманн (Швейцарія) 6:3, 6:3
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