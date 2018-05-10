Стало відомо, з ким 17-річна українка боротиметься за вихід у півфінал турніру у Франції

17-річна Даяна Ястремська зустрінеться у півфіналу турніру ITF у французькому Кань-сюр-Мері із швейцаркою Вікторією Голубич.

У матчі другого кола вона здолала американку Ніколь Гіббс 6:4, 7:6.

Гра відбудеться 11 травня.

Нагадаємо, що Ястремська у другому колі виграла у швейцарки Жиль Тайхманн. Це була її п'ята поспіль перемогу на цьому турнірі, враховуючи кваліфікацію.

Як відомо, раніше Ястремська розібіралася із росіянкою на турнірі WTA у Німеччині.