Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
65 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 17:58
Стало відомо, з ким 17-річна українка боротиметься за вихід у півфінал турніру у Франції
17-річна Даяна Ястремська зустрінеться у півфіналу турніру ITF у французькому Кань-сюр-Мері із швейцаркою Вікторією Голубич.
У матчі другого кола вона здолала американку Ніколь Гіббс 6:4, 7:6.
Гра відбудеться 11 травня.
Нагадаємо, що Ястремська у другому колі виграла у швейцарки Жиль Тайхманн. Це була її п'ята поспіль перемогу на цьому турнірі, враховуючи кваліфікацію.
Як відомо, раніше Ястремська розібіралася із росіянкою на турнірі WTA у Німеччині.
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