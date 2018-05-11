Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
251 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 17:47
Українка вийшла у півфінал на турнірі у Франції
|Даяна Ястремська
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в півфінал грунтового турніру ITF у Франції.
У чвертьфіналі українка в трьох сетах переграла представницю Швейцарії Вікторію Голубич.
Як відомо, у другому колі Ястремська перемогла Жиль Белен Тайхман.
Open de Cagnes-sur-Mer
ITF Womens Circuit
Жіночий турнір у Кань-сюр-Мер, Франція
Призовий фонд - $100,000
Чвертьфінал
Даяна Ястремська (Україна) - Вікторія Голубич (Швейцарія) - 7: 5, 1:6, 6:4
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