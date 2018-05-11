Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
159 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 22:55
Долгополов зіграє з суперзіркою світового тенісу в першому колі Рима
|Олександр Долгополов
Олександр Долгополов зійдеться в першому колі римського турніру Internazionali BNL d’Italia з Новаком Джоковичем.
Минулоріч серб вийшов у фінал цих змагань. Турнір стартує 13 травня.
Нагадаємо, що Долгополов і Стаховський втратили по одній позиції в рейтингу ATP.
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