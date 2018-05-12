Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
213 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 15:25
Перша та друга ракетки України можуть зустрітися у другому колі супертурніру WTA у Римі
Перша та друга ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко можуть зустрітися у другому колі турніру у Римі.
Про це стало відомо після жеребкування змагань серії WTA Premier Mandatory у столиці Італії, які стартують 14 травня.
Так, у першому колі Цуренко зіграє проти Петрой Матрич із Хорватії, тоді як Світоліна, яка отримала четвертий номер посіву, пропускає цей раунд.
А от на другому етапі змагань жереб звів українок, звісно, якщо Цуренко пройде хорватку, з якою ніколи не зустрічалася.
Нагадаємо, у рейтингу WTA Світоліна залишається четвертою, а Цуренко - 39-та.
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