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12.05.2018  15:25

Перша та друга ракетки України можуть зустрітися у другому колі супертурніру WTA у Римі

 

Перша та друга ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко можуть зустрітися у другому колі турніру у Римі. 

Про це стало відомо після жеребкування змагань серії WTA Premier Mandatory у столиці Італії, які стартують 14 травня. 

Так, у першому колі Цуренко зіграє проти Петрой Матрич із Хорватії, тоді як Світоліна, яка отримала четвертий номер посіву, пропускає цей раунд. 

А от на другому етапі змагань жереб звів українок, звісно, якщо Цуренко пройде хорватку, з якою ніколи не зустрічалася. 

Нагадаємо, у рейтингу WTA Світоліна залишається четвертою, а Цуренко - 39-та.  





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