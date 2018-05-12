Перша та друга ракетки України можуть зустрітися у другому колі супертурніру WTA у Римі

Перша та друга ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко можуть зустрітися у другому колі турніру у Римі.

Про це стало відомо після жеребкування змагань серії WTA Premier Mandatory у столиці Італії, які стартують 14 травня.

Так, у першому колі Цуренко зіграє проти Петрой Матрич із Хорватії, тоді як Світоліна, яка отримала четвертий номер посіву, пропускає цей раунд.

А от на другому етапі змагань жереб звів українок, звісно, якщо Цуренко пройде хорватку, з якою ніколи не зустрічалася.

Нагадаємо, у рейтингу WTA Світоліна залишається четвертою, а Цуренко - 39-та.