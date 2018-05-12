Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
492 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 18:24
17-річна українка здолала колишню 9-ту ракетку світу та вийшла у фінал турніру у Франції
|Даяна Ястремська
Українка Даяна Ястремська здолала Андреу Петкович у півфіналі 100-тисячника ITF у французькому Кань-сюр-Мер.
17-річна тенісистка з Одеси не залишила шансів колишній дев'ятій ракетці світу - 6:2, 6:1.
У фіналі турніру Ястремська зустрінеться зі шведкою Ребеккою Петерсон.
Вирішальний матч на змаганнях відбудеться у неділю 13 травня.
Раніше повідомлялося, що у чвертьфіналі Ястремська перемогла Вікторію Голубич.
Open de Cagnes-sur-Mer
ITF Womens Circuit
Жіночий турнір у Кань-сюр-Мер, Франція
Призовий фонд - $100,000
Чвертьфінал
Даяна Ястремська (Україна) - Андреа Петкович (Німеччина) - 6:2, 6:1
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