17-річна українка здолала колишню 9-ту ракетку світу та вийшла у фінал турніру у Франції

Даяна Ястремська

Українка Даяна Ястремська здолала Андреу Петкович у півфіналі 100-тисячника ITF у французькому Кань-сюр-Мер.

17-річна тенісистка з Одеси не залишила шансів колишній дев'ятій ракетці світу - 6:2, 6:1.

У фіналі турніру Ястремська зустрінеться зі шведкою Ребеккою Петерсон.

Вирішальний матч на змаганнях відбудеться у неділю 13 травня.

Раніше повідомлялося, що у чвертьфіналі Ястремська перемогла Вікторію Голубич.

Open de Cagnes-sur-Mer

ITF Womens Circuit

Жіночий турнір у Кань-сюр-Мер, Франція

Призовий фонд - $100,000

Чвертьфінал

Даяна Ястремська (Україна) - Андреа Петкович (Німеччина) - 6:2, 6:1