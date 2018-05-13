Світоліна: Ломаченко - великий чемпіон

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна привітала Василя Ломаченка з перемогою над Хорхе Лінаресом.

Про це тенісистка повідомила у своєму твіттер-аккаунті.

"Василь Ломаченко - великий чемпіон. Вітаю з черговою перемогою", - написала Світоліна.

Нагадаємо, що Ломаченка привітав Президент України Петро Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко переміг Лінареса нокаутом у 10 раунді.