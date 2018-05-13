Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
131 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 17:18
Світоліна: Ломаченко - великий чемпіон
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна привітала Василя Ломаченка з перемогою над Хорхе Лінаресом.
Про це тенісистка повідомила у своєму твіттер-аккаунті.
"Василь Ломаченко - великий чемпіон. Вітаю з черговою перемогою", - написала Світоліна.
Нагадаємо, що Ломаченка привітав Президент України Петро Порошенко.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко переміг Лінареса нокаутом у 10 раунді.
Great champion @VasylLomachenko 🥊! Congrats on another victory!👏💪 pic.twitter.com/s9dVxF1h9t— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 13 травня 2018 р.
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