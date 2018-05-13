Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 20:58
17-річна українка програла у фіналі на турнірі у Франції
|Даяна Ястремська
17-річна українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла здобути перемогу в фіналі турніру ITF у Франції.
Українка у двох сетах програла представниці Швеції Ребеці Петерсон.
Як відомо, раніше Ястремська здолала колишню 9-ту ракетку світу.
Open de Cagnes-sur-Mer
ITF Womens Circuit
Жіночий турнір у Кань-сюр-Мер, Франція
Призовий фонд - $100,000
Фінал
Ребекка Петерсон (Швеція) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 7:5
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