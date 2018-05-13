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13.05.2018  20:58

17-річна українка програла у фіналі на турнірі у Франції

Даяна Ястремська

17-річна українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла здобути перемогу в фіналі турніру ITF у Франції.

Українка у двох сетах програла представниці Швеції Ребеці Петерсон.

Як відомо, раніше Ястремська здолала колишню 9-ту ракетку світу.

Open de Cagnes-sur-Mer

ITF Womens Circuit

Жіночий турнір у Кань-сюр-Мер, Франція

Призовий фонд - $100,000

Фінал

Ребекка Петерсон (Швеція) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 7:5





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