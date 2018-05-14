Світоліна втримала четверту сходинку в рейтингу WTA, Ястремська пробилася до топ-150
|Еліна Світоліна
Українка Еліна Світоліна зберегла за собою 4-й рядок рейтингу WTA.
Відзначимо, що в оновленому рейтингу Леся Цуренко піднялася на 37-е місце, а Даяна Ястремська після участі в фіналі 100-тисячника ITF у Франції піднялася на 32 місце і вперше увійшла в топ-150.
Оновлений рейтинг WTA
Станом на 14 травня
1 (1). Симона Халеп (Румунія) 7270
2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 6845
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6175
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) 5505
5 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) 5425
6 (5). Альона Остапєнко (Латвія) 5282
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) 5080
8 (10). Петра Квітова (Чехія) 4550
9 (8). Вінус Вільямс (США) 4286
10 (9). Слоун Стівенс (США) 4059
...
37 (39). Леся Цуренко (Україна) 1260
66 (66). Катерина Козлова (Україна) 894
81 (80). Катерина Бондаренко (Україна) 775
130 (133). Марта Костюк (Україна) 471
135 (136). Ангеліна Калініна (Україна) 455
148 (180). Даяна Ястремська (Україна) 414
229 (197). Катаріна Завацька (Україна) 235
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