Світоліна втримала четверту сходинку в рейтингу WTA, Ястремська пробилася до топ-150

Еліна Світоліна

Українка Еліна Світоліна зберегла за собою 4-й рядок рейтингу WTA.

Відзначимо, що в оновленому рейтингу Леся Цуренко піднялася на 37-е місце, а Даяна Ястремська після участі в фіналі 100-тисячника ITF у Франції піднялася на 32 місце і вперше увійшла в топ-150.

Оновлений рейтинг WTA

Станом на 14 травня

1 (1). Симона Халеп (Румунія) 7270

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 6845

3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6175

4 (4). Еліна Світоліна (Україна) 5505

5 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) 5425

6 (5). Альона Остапєнко (Латвія) 5282

7 (7). Каролін Гарсія (Франція) 5080

8 (10). Петра Квітова (Чехія) 4550

9 (8). Вінус Вільямс (США) 4286

10 (9). Слоун Стівенс (США) 4059

...

37 (39). Леся Цуренко (Україна) 1260

66 (66). Катерина Козлова (Україна) 894

81 (80). Катерина Бондаренко (Україна) 775

130 (133). Марта Костюк (Україна) 471

135 (136). Ангеліна Калініна (Україна) 455

148 (180). Даяна Ястремська (Україна) 414

229 (197). Катаріна Завацька (Україна) 235