Петра Мартич – Леся Цуренко: відео онлайн-трансляція матчу на турнірі в Римі

У перший день жіночого турніру в Римі друга ракетка України Леся Цуренко проводить матч з 36-ю ракеткою світу Петрою Мартіч з Хорватії.

Початок поєдинку - 12.00.

Відео онлайн-трансляцію можна подивитися у нас на сайті:

Як відомо, в оновленому рейтингу WTA Леся Цуренко 37-а.