Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 12:20
Петра Мартич – Леся Цуренко: відео онлайн-трансляція матчу на турнірі в Римі
У перший день жіночого турніру в Римі друга ракетка України Леся Цуренко проводить матч з 36-ю ракеткою світу Петрою Мартіч з Хорватії.
Початок поєдинку - 12.00.
Відео онлайн-трансляцію можна подивитися у нас на сайті:
Як відомо, в оновленому рейтингу WTA Леся Цуренко 37-а.
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