Долгополов піднявся на три сходинки в рейтингу АТР

Олександр Долгополов

В оновленому рейтингу АТР українець Олександр Долгополов повернувся на 54-у сходинку, а Сергій Стаховський втратив три позиції.

Раніше повідомлялося, що Долгополов зіграє з суперзіркою світового тенісу в першому колі Рима.

Оновлений рейтинг WTA

Станом на 14 травня

1 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670

2 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) 7950

3 (3). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 6015

4 (4). Грігор Дімітров (Болгарія) 4870

5 (5). Марін Чилич (Хорватія) 4770

6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4540

7 (8). Кевін Андерсон (ПАР) 3660

8 (7). Домінік Тім (Австрія) 3545

9 (9). Джон Ізнер (США) 3305

10 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 2930

...

54 (57). Олександр Долгополов (Україна) 966

130 (127). Сергій Стаховський (Україна) 435

272 (271). Ілля Марченко (Україна) 196