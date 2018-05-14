Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 13:11
Долгополов піднявся на три сходинки в рейтингу АТР
|Олександр Долгополов
В оновленому рейтингу АТР українець Олександр Долгополов повернувся на 54-у сходинку, а Сергій Стаховський втратив три позиції.
Раніше повідомлялося, що Долгополов зіграє з суперзіркою світового тенісу в першому колі Рима.
Оновлений рейтинг WTA
Станом на 14 травня
1 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670
2 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) 7950
3 (3). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 6015
4 (4). Грігор Дімітров (Болгарія) 4870
5 (5). Марін Чилич (Хорватія) 4770
6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4540
7 (8). Кевін Андерсон (ПАР) 3660
8 (7). Домінік Тім (Австрія) 3545
9 (9). Джон Ізнер (США) 3305
10 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 2930
...
54 (57). Олександр Долгополов (Україна) 966
130 (127). Сергій Стаховський (Україна) 435
272 (271). Ілля Марченко (Україна) 196
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