Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 15:28
Цуренко в Римі програла в першому колі
|Леся Цуренко
У перший день жіночого турніру в Римі друга ракетка України Леся Цуренко програла 36-й ракетці світу Петрі Мартич з Хорватії.
Відзначимо, що наступною суперницею Мартич стане ще одна українка - Еліна Світоліна.
Як відомо, нещодавно Цуренко без шансів поступилася Квітовій у Мадриді.
Internazionali BNL d’Italia
Premier 5
Жіночий турнір в Римі, Італія
Призовий фонд $3,351,720
Перше коло
Петра Мартич (Хорватія) – Леся Цуренко (Україна) 6:1, 6:2
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