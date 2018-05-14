Цуренко в Римі програла в першому колі

Леся Цуренко

У перший день жіночого турніру в Римі друга ракетка України Леся Цуренко програла 36-й ракетці світу Петрі Мартич з Хорватії.

Відзначимо, що наступною суперницею Мартич стане ще одна українка - Еліна Світоліна.

Як відомо, нещодавно Цуренко без шансів поступилася Квітовій у Мадриді.

Internazionali BNL d’Italia

Premier 5

Жіночий турнір в Римі, Італія

Призовий фонд $3,351,720

Перше коло

Петра Мартич (Хорватія) – Леся Цуренко (Україна) 6:1, 6:2