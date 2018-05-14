Світоліна розповіла, як захищатиме свій титул на турнірі у Римі
|Еліна Світоліна
Українка Еліна Світоліна отримала величезний запас впевненості у минулому сезоні, коли у травні перемогла на турнірі WTA Premier Mandatory у Римі.
Про це вона розповіла напередодні старту змагань у 2018 році, на яких їй прийдеться захищати велику кількість рейтингових очок.
"Маю чудові спогади про Рим. Зі старту я провела і виграла кілька важких матчів. Це був фантастичний тиждень, який став для мене відмінним поштовхом у плані впевненості, - згадала про минулорічну перемогу у Римі Світоліна.
"Чи є тиск з приводу захисту очок? Я вже була в подібній ситуації в Дубаї на початку року. Проте мій пріоритет - бути фізично готовою і показувати хороший теніс. Я намагаюся готуватися від матчу до матчу, без зайвих очікувань, прагну знайти якнайбільше впевненості у собі, не хвилюючись за торішні результати", - заявила Світоліна на прес-конференції напередодні старту матчу.
Нагадаємо, що українка зіграє свій перший матч на стадії другого кола: її суперницею буде Петра Мартич з Хорватії, яка перемогла у першому колі Лесю Цуренко.
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